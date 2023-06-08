В России планируют увеличить производство рефрижераторов

Российские производители в 2023 году планируют нарастить производство изометрических и рефрижераторных полуприцепов.

В 2022 году общий объем произведенных изотермических/рефрижераторных полуприцепов составил 2692 единицы. По оценкам экспертов, на данный момент рынок испытывает голод, так как требует 4000-4500 единиц в год.

Российские производители планируют нарастить производство до 3100 единиц в 2023 году при условии наличия стабильного спроса. А в 2024 году планируется полностью перекрыть потребности рынка и выпускать уже 6600 единиц изотермических/рефрижераторных полуприцепов. Таким образом, производственные мощности даже будут недозагружены.

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Источник и фото: Журнал «Рейс»