В России планируют увеличить производство рефрижераторов
Российские производители в 2023 году планируют нарастить производство изометрических и рефрижераторных полуприцепов.
В 2022 году общий объем произведенных изотермических/рефрижераторных полуприцепов составил 2692 единицы. По оценкам экспертов, на данный момент рынок испытывает голод, так как требует 4000-4500 единиц в год.
Российские производители планируют нарастить производство до 3100 единиц в 2023 году при условии наличия стабильного спроса. А в 2024 году планируется полностью перекрыть потребности рынка и выпускать уже 6600 единиц изотермических/рефрижераторных полуприцепов. Таким образом, производственные мощности даже будут недозагружены.
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Источник и фото: Журнал «Рейс»
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