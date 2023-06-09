Водитель удалил видео со своим нарушением и уехал от ГИБДД
После того как видео всплыло в очередной раз, оно немедля «актуализировалось», вокруг него закрутились жаркие споры. Ситуация показана простая – пожалуй, в подобной хоть раз оказывался любой водитель.
Патруль ГИБДД остановил автомобилиста и предъявил тому видеодоказательство его вины. Она, по мнению инспектора, заключалось в нарушении правил разметки: водитель не закончил маневр вовремя и пересек сплошную.
Водитель, сославшись на отсвечивающее солнце, попросил дать ему камеру в руки и, задавая отвлекающие инспектора вопросы «как бы по теме», незаметно удалил запись со своим проездом.
Затем не моргнув глазом он спросил у инспектора, а где, собственно, видео с его участием… После серии тяжелых взглядов и удрученных возражений полицейские были вынуждены отпустить хитреца.
Мнения комментаторов по поводу его поведения разделились. Одни хвалят парня за находчивость, а вторые замечают, что запись можно восстановить, а водителя следует призвать к порядку и наказать.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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