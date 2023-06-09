Водитель удалил видео со своим нарушением и уехал от ГИБДД

Ролик в каком-то смысле можно считать классикой. Несмотря на неновизну, его продолжают активно обсуждать в Сети.

После того как видео всплыло в очередной раз, оно немедля «актуализировалось», вокруг него закрутились жаркие споры. Ситуация показана простая – пожалуй, в подобной хоть раз оказывался любой водитель.

Патруль ГИБДД остановил автомобилиста и предъявил тому видеодоказательство его вины. Она, по мнению инспектора, заключалось в нарушении правил разметки: водитель не закончил маневр вовремя и пересек сплошную.

Водитель, сославшись на отсвечивающее солнце, попросил дать ему камеру в руки и, задавая отвлекающие инспектора вопросы «как бы по теме», незаметно удалил запись со своим проездом.

Затем не моргнув глазом он спросил у инспектора, а где, собственно, видео с его участием… После серии тяжелых взглядов и удрученных возражений полицейские были вынуждены отпустить хитреца.

Мнения комментаторов по поводу его поведения разделились. Одни хвалят парня за находчивость, а вторые замечают, что запись можно восстановить, а водителя следует призвать к порядку и наказать.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK