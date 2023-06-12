В России представлен китайский Lamborghini Urus c запасом хода 1160 км

Forthing T5 HEV – стильный аналог Toyota Corolla Cross с дизайном Lamborghini Urus и запасом хода 1160 км на одном баке выходит в России. Цена уже известна.

Продажи стартуют уже в июне. Компания Ixen Motors, которая является дистрибьютором модели, считает Toyota Corolla Cross главным конкурентом новинки, однако Forthing T5 HEV будет стоить 3,8 млн рублей, в то время как за «Тойоту» просят от 4,2 до 5 миллионов. В России Forthing T5 HEV станет третьей представленной моделью. У нас уже продаются кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht.

Что касается характеристик, в движение новинка приводится 1,5-литровым бензиновым турбомотором, заряжающим тяговую аккумуляторную батарею ёмкостью 2 кВт·ч, которая питает электромотор мощностью 177 л.с. При таких данных динамика все же не соответствует внешнему виду: кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8,2 с. Его коньком является экономичность, на полном баке бензина объёмом 55 литров кроссовер может проехать до 1160 км. Габариты Forthing T5 HEV составляют 4595 х 1860 х 1690 мм при колёсной базе 2715 мм, он примерно на 5 см длиннее Geely Atlas Pro.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ixen Motors

Фото: Forthing