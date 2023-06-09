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В России продают новый большой кроссовер дешевле 5 миллионов

В Россию привезли большой пятиметровый Ford Edge L 2023 года. Полный привод, мощный двигатель и семиместный салон.

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Ford Edge L 2023 производится в Китае на совместном предприятии Changan и Ford, в Россию ввозится оттуда же. Поэтому предлагается дилерами из Благовещенска и Владивостока. В наличии разные комплектации, салон может быть на 5 и на 7 мест, привод передний или полный. В зависимости от исполнения цены варьируются от 4,8 до 5,8 млн рублей. Теоретически его можно рассматривать как замену некогда популярному Ford Explorer.

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Кроссовер оснащен 2-литровым мотором EcoBoost мощностью 252 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Оснащение достаточно богатое, в него входят 27-дюймовый экран, проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, системы кругового обзора и мониторинга слепых зон, камера заднего вида и т.д. Габариты Ford Edge L 2023 – 5000 х 1961 х 1773 мм, колесная база – 2950 мм.

За Рулем
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Источник: IXBT

Фото: Ford

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемЛежнин Роман
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