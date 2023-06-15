Автореклама будущего – какой мы ее хотим видеть

Она порой раздражает, мы отмахиваемся от нее, как от назойливой мухи, но, согласитесь, отдельные сюжеты «цепляют»!

А ведь реклама может быть не только навязчивой и раздражающей, но и полезной.

СберАвто, сервис для покупки и продажи авто онлайн, и СберМаркетинг в партнерстве с популярным автомобильным порталом За рулем.РФ провели масштабное исследование и выяснили, как российские автомобилисты и маркетинговые специалисты относятся к современной автомобильной рекламе.

Что раздражает

В опросе профессионалов отрасли в телеграм-канале СберМаркетинга приняли участие почти 1500 специалистов. Большинство респондентов (27%) назвали самой раздражающей однотипную и примитивную рекламу (скучный сюжет, «заезженные» локации). 25% устали от стандартных рекламных уловок (единообразные слоганы, пафосные эпитеты), а 22% не приемлют «искусственность» рекламных ситуаций.

18% не нравится плохой сторителлинг (донесение информации через рассказ или историю) и отсутствие ярких идей, а 17% — схожесть рекламных проектов крупных игроков рынка (в опросе был доступен множественный выбор).

В серии опросов, проведенных За рулем.РФ, приняли участие порядка 5.3 тыс. человек. Примитивная подача автомобилистов беспокоит меньше, чем специалистов – только 12% отметили этот пункт опроса.

Гораздо больше респондентов (27%) раздражает излишний пафос в рекламе, образы «идеальных» людей и семей. 18% не нравится несоответствие рекламных ситуаций жизненным, 17% недовольны навязчивостью рекламы, а 15% чаще всего разочарованы тем, что так и не получили от нее нужной информации (например, цен на авто), а 11% не нравится реклама очень дорогих автомобилей.

Какой она должна быть

22% специалистов маркетингового рынка считают, что будущее автомобильной рекламы за креативом и нестандартным сюжетом, а 16%, напротив, ожидают от нее большей «жизненности». 15% участников убеждены, что отклик будет вызывать реклама в жанре новой искренности, снятая словно на телефон, 14% - созданная искусственным интеллектом, 13% специалистов предполагают, что статусная реклама, «продающая» желанный образ жизни, будет наиболее востребованной, а 12% склоняются к тому, что будущее за провокационными сюжетами, привлекающими внимание аудитории.

9% полагают, что эффективной будет реклама, ориентированная на небольшие аудитории, с акцентом на локальные истории (в опросе был доступен множественный выбор).

Какие форматы рекламы выбирают автомобилисты

Водители предпочитают формат телевизионной рекламы – 32%. За рекламу в печатных изданиях отдали голос 14%, за видеролики на сайтах - 11%, за наружную рекламу - 10%, столько же участников опроса проголосовало за банеры с привлекательным предложением. 9% читателей За рулем.РФ предпочтут креативные проекты на популярных сайтах, а 8% - обратят внимание на рекламу у блогеров. Меньше всего внимания привлекает реклама на радио (4%) и в формате смс и push – 2%.

Мнение эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

- Лично меня раздражает скорее форма подачи рекламы – когда она вылезает поверх сайта, или не скроллится, или навязывается иным способом. Порой я отмечаю для себя, какую компанию рекламируют подобным образом – и делаю вывод: у этих ребят, вероятно, несовершенный или проблемный продукт, который приходится «впаривать» агрессивно.

Конечно, бесят и банальные рекламные ходы – такие публикации фоном проходят мимо, оставаясь в памяти лишь как пример отсутствия креатива. Не люблю, когда что-то сделано без души. Ну а наибольшее одобрение вызывает реклама, из которой можно либо узнать что-то полезное (маршрут для путешествия, например) или которая радует, как хороший фильм – сценарием, съемкой, актерами.

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