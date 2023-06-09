#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отец года: водитель оставил 10-летнего сына на трассе М-4Отец года: водитель оставил 10-летнего сына на трассе М-4
Номера машины ребенок не знал, телефон оставил...
Названа дата старта продаж кроссовера Exeed RXНазвана дата старта продаж кроссовера Exeed RX
Эта машина – первая на новой платформе T2X. Под...
Запчасти для китайских автомобилей подорожали в РоссииЗапчасти для китайских автомобилей подорожали в России
Оригинальные запчасти для китайских машин...

Отец года: водитель оставил 10-летнего сына на трассе М-4

Номера машины ребенок не знал, телефон оставил в салоне…

За РулемПолиция задержала Mercedes-Benz, обклеенный долларами

В Воронежской области ребенок потерялся в путешествии с отцом. Источник сообщает, что папа и его 10-летний сын на следовали на автомобиле по платной трассе М-4 «Дон».

Когда они остановились на пункте оплаты на 620 км в Воронежской области, мужчина отошел в уборную, а ребенок вышел из машины, чтобы размяться. Вернувшись в машину, отец завел двигатель и уехал.

Растерявшийся сын обратился к сотрудникам пункта оплаты за помощью. Номера машины он не знал, телефон оставил в салоне. К счастью, операторы смогли отыскать автомобиль по камерам.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Тем временем мужчина все-таки обнаружил отсутствие ребенка в машине и запаниковал, пытаясь понять, когда же произошло это чудовищное недоразумение. У дороге он увидел желтый автомат SOS и сообщил в центр управления дорожным движением о своей ситуации.

Там звонка уже ждали: аварийный комиссар вернул сына папаше на следующем пункте оплаты (М-4, 545 км).

Источник: Блокнот Воронеж

Фото: скриншот видео VK

Видео: Блокнот Воронеж (Новости СМИ)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0