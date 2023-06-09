Отец года: водитель оставил 10-летнего сына на трассе М-4

Номера машины ребенок не знал, телефон оставил в салоне…

В Воронежской области ребенок потерялся в путешествии с отцом. Источник сообщает, что папа и его 10-летний сын на следовали на автомобиле по платной трассе М-4 «Дон».

Когда они остановились на пункте оплаты на 620 км в Воронежской области, мужчина отошел в уборную, а ребенок вышел из машины, чтобы размяться. Вернувшись в машину, отец завел двигатель и уехал.

Растерявшийся сын обратился к сотрудникам пункта оплаты за помощью. Номера машины он не знал, телефон оставил в салоне. К счастью, операторы смогли отыскать автомобиль по камерам.

Тем временем мужчина все-таки обнаружил отсутствие ребенка в машине и запаниковал, пытаясь понять, когда же произошло это чудовищное недоразумение. У дороге он увидел желтый автомат SOS и сообщил в центр управления дорожным движением о своей ситуации.

Там звонка уже ждали: аварийный комиссар вернул сына папаше на следующем пункте оплаты (М-4, 545 км).

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Блокнот Воронеж

Фото: скриншот видео VK

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