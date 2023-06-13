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Daymak Boomerbuggy X PRO: электроскутер с кондиционером

Канадская компания Daymak решила создать всепогодный скутер, сделав ему кабину по принципу автомобильной.

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Модель Boomerbuggy X PRO имеет четыре 12-дюймовых колеса и напоминает автомобиль, однако не является им: это все же электроскутер, не требующий лицензии или регистрации.

Машинка приводится в движение электродвигателем мощностью 1200 Вт, а в салоне имеются все удобства настоящего автомобиля: на дверях электрические стеклоподъемники, есть стеклоочиститель, отопитель, кондиционер, стереомагнитола с сенсорным дисплеем и даже люк в крыше. Оптика спереди и сзади светодиодная.

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Размеры Boomerbuggy – 2270х1150х1605 мм, колесная база – 1540 мм, а масса – всего 315 кг. Двухдверный композитный кузов установлен на стальную раму. Внутри одно место, руль по типу велосипедного со всем управлением. Тормоза дисковые на двух осях. Запас хода на одной зарядке – 60 км.

Новинку Boomerbuggy X PRO оценили в 7499 долларов США.

Источник: Daymak1.com

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За РулемЛежнин Роман
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