#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как изменились цены на автобусы за прошедший годКак изменились цены на автобусы за прошедший год
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало...
Новый терминал упростит доставку грузов в БелоруссиюНовый терминал упростит доставку грузов в Белоруссию
Крупная транспортная компания «Деловые Линии»...
Названа цена нового кроссовера Lada X-Cross 5 (прогноз «За рулем»)Названа цена нового кроссовера Lada X-Cross 5 (прогноз «За рулем»)
Сегодня в Санкт-Петербурге официально...

Harley-Davidson представил новую недорогую модель

Мотоциклы под маркой Harley-Davidson разрабатывает индийская компания Hero MotoCorp разрабатывает

За РулемОлдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Десять лет Harley-Davidson пытались закрепиться на индийском рынке и после неудачи ушли, передав полномочия местной крупной компании Hero MotoCorp, доверив им права на разработку и продажу мотоциклов под их торговой маркой.

Первым мотоциклом, разработанным в компании Hero по лицензии, стал Harley-Davidson X440. На данный момент ни одна из компаний не рассказала про технические характеристики мотоцикла, однако по представленным фотографиям можно понять, что модель растеряла всю идентичность марки. Основным «якорем» Harley остались фары и эмблемы на баке, также дизайнеры пытались создать фамильный облик с помощью характерной формы бака и сиденья. Особенной чертой азиатских мотоциклов является высокий руль и подножки, не имеющие выноса вперед. Также в Индии остается популярным формат одноцилиндровых двигателей с воздушным охлаждением, какой и используют в X440. Точные характеристики данного мотоцикла буду известны только 4 июля.

За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Harley-Davidson передали полномочия индийской компании, и это вызывает резонный вопрос: не повредит ли этот ход репутации компании? Однако это выгодно обеим компаниям. Hero получают выход на более премиальный рынок, а Harley – способ привлечь внимание гонщиков на таком крупном рынке, как Индия.

За Рулем
За Рулем

Источник: журнал «Мото»

Фото: Harley-Davidson

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0