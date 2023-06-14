Harley-Davidson представил новую недорогую модель

Мотоциклы под маркой Harley-Davidson разрабатывает индийская компания Hero MotoCorp разрабатывает

Десять лет Harley-Davidson пытались закрепиться на индийском рынке и после неудачи ушли, передав полномочия местной крупной компании Hero MotoCorp, доверив им права на разработку и продажу мотоциклов под их торговой маркой.

Первым мотоциклом, разработанным в компании Hero по лицензии, стал Harley-Davidson X440. На данный момент ни одна из компаний не рассказала про технические характеристики мотоцикла, однако по представленным фотографиям можно понять, что модель растеряла всю идентичность марки. Основным «якорем» Harley остались фары и эмблемы на баке, также дизайнеры пытались создать фамильный облик с помощью характерной формы бака и сиденья. Особенной чертой азиатских мотоциклов является высокий руль и подножки, не имеющие выноса вперед. Также в Индии остается популярным формат одноцилиндровых двигателей с воздушным охлаждением, какой и используют в X440. Точные характеристики данного мотоцикла буду известны только 4 июля.

Harley-Davidson передали полномочия индийской компании, и это вызывает резонный вопрос: не повредит ли этот ход репутации компании? Однако это выгодно обеим компаниям. Hero получают выход на более премиальный рынок, а Harley – способ привлечь внимание гонщиков на таком крупном рынке, как Индия.

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Источник: журнал «Мото»

Фото: Harley-Davidson