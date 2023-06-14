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Подростки ограбили магазин, выдрав дверь автомобилем (видео)

Из помещения они вытащили сигареты, энергетики и сладости. Сумма ущерба составила 270 тысяч рублей.

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Подмосковная полиция задержала троих 18-летних жителей Москвы и области, подозреваемых в серии краж. Последнюю они попытались совершить особенно дерзко.

Полиция считает, что злоумышленники решили вскрыть дверь продуктового магазина в деревне Никифорово ранним утром, когда никого нет. Для этого они привязали один конец троса к автомобилю, а второй – к двери.

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Успешно выдрав дверь, они вытащили из помещения 200 блоков сигарет, 30 банок энергетических напитков и различные сладости. Они распихали добычу в мусорные пакеты, загрузили в машину и скрылись. Сумма ущерба составила 270 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, а вскоре сыщики установили личности и вышли на след воров. Краденое имущество обнаружилось в квартире одного из них.

Более того, в ходе разбирательства была установлена причастность подозреваемых к двум аналогичным эпизодам в Балашихе и Ногинске. В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом, сообщает источник.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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