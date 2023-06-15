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Новые Лады будут собирать осужденные

Об этом договорились федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и АВТОВАЗ.

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Представитель компании и начальник УФСИН по Самарской области провели переговоры на эту тему. Как сообщает областное управление ФСИН, к сентябрю 2023 года потребуется 1100 трудовых ресурсов, а к январю 2024 года – еще около 2900 человек. До 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. На предприятии требуются различные специалисты, включая слесарей, операторов металлообрабатывающего оборудования, кузнецов-штамповщиков и маляров.

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Причиной привлечения осужденных к принудительным работам на АВТОВАЗе стало планируемое увеличение темпов производства на 28% с сентября 2023 года и на 40% на первом главном конвейере с января 2024 года, а также напряженная ситуация на рынке труда в Тольятти и Самарской области.

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Источник: УФСИН России по Самарской области

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемЛежнин Роман
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