В 40 тыс. рублей обошелся патриотизм фермеру из Нижегородской области

За снятую с квадрокоптера надпись на поле он получил штраф.

Житель Арзамасского района Нижегородской области решил подойти творчески к исполнению своих обязанностей тракториста: он вычертил трактором на поле огромную надпись «Я русский». Процесс он снял с воздуха с помощью квадрокоптера, а потом сделал клип на песню Shaman.

Ролик быстро завирусился в интернете.

Только вот такой креатив не оценили полицейские и выписали Николаю Щелокову штраф в размере 40 тыс. рублей. Дело в том, что в регионе с октября прошлого года действует запрет на использование беспилотников.

Мужчина признался, что не знал об этом запрете. А штраф сразу же погасил.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: NN.ru

Фото: скриншот видео VK