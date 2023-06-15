В 40 тыс. рублей обошелся патриотизм фермеру из Нижегородской области
За снятую с квадрокоптера надпись на поле он получил штраф.
Житель Арзамасского района Нижегородской области решил подойти творчески к исполнению своих обязанностей тракториста: он вычертил трактором на поле огромную надпись «Я русский». Процесс он снял с воздуха с помощью квадрокоптера, а потом сделал клип на песню Shaman.
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Ролик быстро завирусился в интернете.
Только вот такой креатив не оценили полицейские и выписали Николаю Щелокову штраф в размере 40 тыс. рублей. Дело в том, что в регионе с октября прошлого года действует запрет на использование беспилотников.
Мужчина признался, что не знал об этом запрете. А штраф сразу же погасил.
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Источник: NN.ru
Фото: скриншот видео VK
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