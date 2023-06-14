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Новый терминал «Деловых Линий» упростит доставку грузов в БелоруссиюНовый терминал «Деловых Линий» упростит доставку грузов в Белоруссию
Крупная транспортная компания «Деловые Линии»...
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Новый терминал «Деловых Линий» упростит доставку грузов в Белоруссию

Крупная транспортная компания «Деловые Линии» открыла новый логистический терминал в поселке Маркатушино в Смоленской области.

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Терминал занимает площадь около 3000 квадратных метров и может вместить более 500 кубометров груза. Максимальный вес одного места на терминале составляет 3 тонны. Склад отапливаемый, что позволяет оставлять груз на ответственное хранение.

Благодаря географическому расположению Смоленска практически на границе с Белоруссией, компания теперь может предлагать адресную доставку в города Республики, за исключением Гомеля, Добруша, Жлобина, Мозыря и Речицы. Это значительно упрощает доставку грузов в Белоруссию, что может быть полезно для многих клиентов компании. Также стоит отметить, что новый терминал находится в промышленной части Смоленска, где находятся головные офисы многих клиентов компании. Это очень удобно с точки зрения появления логистической инфраструктуры в точке спроса.

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Компания уже имеет 35 ОСП в Центральном федеральном округе, и новый терминал позволит сбалансировать грузооборот по городу между двумя терминалами, чтобы ни один из них не был перегружен.

Источник: Журнал "Рейс"

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За РулемЛежнин Роман
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