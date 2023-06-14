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Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало...

Сравнили динамику цен на новые и б/у автобусы

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало данные за последние 12 месяцев.

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Был проведен анализ стоимости автобусной техники за период с мая 2022 года по май текущего года. По данным агентства, цены на новые автобусы выросли на 11,9%, а подержанные автобусы за год подорожали на 13,7%.

На данный момент новый автобус можно купить в среднем за 8,6 млн рублей, а подержанная техника обойдется в 1,7 млн рублей.

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Источник: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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