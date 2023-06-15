Цены на машины по параллельному импорту серьезно изменились

За последний месяц прайсы некоторых моделей прыгнули на величину до полумиллиона рублей. И вы не поверите, в какую сторону!

Буквально за месяц цены у дилеров, торгующих «параллельно» ввозимыми в РФ автомобилями, значительно упали. Источник приводит множество примеров из московских автосалонов – в частности, сравнивает майские и июньские прайсы на суперпопулярную в РФ Toyota Camry.

Так, седаны китайской сборки с мотором 2.0 и 8-ступенчатой АКП в комплектации Luxury Edition в одном из автосалонов стоят от 4 090 000 до 4 290 000 рублей в зависимости от цвета кузова. В мае же цена составляла 4 590 000 рублей.

В данной комплектации у машины светодиодная оптика, цифровая приборка, проекционный дисплей, круиз-контроль, большой пакет электронных ассистентов.

Есть и японская сборка. Цена на такую Камри в базовой комплектации составляет 3,8 млн рублей, тогда как в начале весны прайс был совершенно другой – 4,5 млн рублей.

Ситуация с Toyota Camry, пожалуй, наиболее яркая, но удешевление на 100-200 тысяч рублей наблюдается по всем машинам, представленным в подборке. Этот приятный для нынешних покупателей момент возник ввиду колебания курса рубля.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: autonews.ru