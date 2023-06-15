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Китайские самосвалы увеличили аварийность на российских дорогах

Доля китайских самосвалов на дорогах России достигла 60%, что привело к заметному росту количества аварий.

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Одной из причин является активная поддержка экспорта китайским руководством старых автомобилей после перехода китайской автомобильной промышленности на экологический стандарт Евро-6 с 2023 года.

Еще одна причина заключается в закупке техники, которая не подходит для определенных направлений использования, что повышает риск повреждения дорожного покрытия и аварийности.

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Помимо прочего, китайские грузовики обладают слабой тормозной системой, особенно если перегружены, а это оказывает прямое влияние на увеличение количества аварий с их участием.

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Источник: FBM.ru

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За РулемЛежнин Роман
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