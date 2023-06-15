Кроссовер Renault почти за 6 миллионов появился в России

Частный дилер привез в Россию новый Renault Austral с минимальным пробегом 66 км и запросил за него баснословные 5 899 000 рублей.

Выставленный на продажу автомобиль приводится в движение бензиновым 160-сильным двигателем 1,3 литра, работающим в паре с вариатором. В качестве помощника присутствует стартер-генератор, работающий от 12-вольтного литий-ионного аккумулятора. Привод – передний.

Интересной фишкой Renault Austral является система 4Control Advanced – вариация Renault на тему полноуправляемого шасси, которая при помощи электропривода может менять угол наклона задних колес до пяти градусов. Благодаря этому радиус разворота составляет всего 10,1 м.

Интерьер имеет особенность – кокпит OpenR, дебютировавший на Renault Megane E-Tech. Он представляет собой L-образную комбинацию объединенных экранов приборной панели и мультимедиа, их диагональ равна 12.3 дюйма и 12 дюймов. Также для удобства водителя доступен проекционный дисплей 9.3 дюйма.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета