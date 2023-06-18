Улетевшая с трассы женщина на иномарке перевозила наркотики в муляже камня

Сотрудники ГАИ Нанайского района Хабаровского края не обнаружили водителя в перевернувшейся на трассе машине…

Оказалось, что не справившуюся с управлением на трассу «Хабаровск – Лидога – Ванино» 30-летнюю женщину уже забрала в районную больницу бригада скорой. Но на этом ДТП история только началась.

С целью установления обстоятельств произошедшего полиция провела досмотр автомобиля и под водительским сиденьем обнаружила нечто, напоминающее большой камень.

Учитывая, что содержимое зип-пакета, в котором лежал «камень», дополнялось подозрительным белым порошком, инспекторы раскололи предмет и обнаружили аналогичную субстанцию и внутри.

Исследование показало, что это производное N-метилэфедрона весом более 100 граммов. А в лежащей рядом сумке нашлись приспособления для употребления и фасовки.

Тем временем собственница иномарки отказалась от госпитализации и уехала на такси в краевой центр, однако вскоре была там задержана. Пришлось рассказать, что она нашла «работу» так называемой закладчицей.

Возвращаясь из Комсомольска-на-Амуре, где была по личным делам, она планировала расфасовать «синтетику» и сбыть в Хабаровске. Однако приключившееся ДТП и последующие события скорректировали эти планы в сторону части 4 статьи 228 УК РФ.

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Источник, фото: МВД Медиа