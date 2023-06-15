Motorsport теперь на двух колесах: новый BMW M 1000 XR

BMW Motorrad использует литеру М для своих спортивных моделей по аналогии с автомобилями. И, как и машины, мотоциклы с буквой M в названии обещают быть более мощными, быстрыми и легкими.

Ранее BMW Motorrad представила супербайк BMW M 1000 RR и нейкед M 1000 R. Вскоре спортивная серия пополнится новой моделью – прототипом M 1000 XR. Согласно данным Motorrad, новый M 1000 XR появится в 2024 году и будет разработан на базе S 1000 XR. Двигатель M 1000 R выдает 210 л.с. при 13 750 об/мин, что на 45 л.с. больше, чем 165 л.с., выдаваемые BMW S 1000 XR.

BMW M 1000 XR будет иметь более богатую комплектацию, чем S 1000 XR. Речь идет о радиальных суппортах Nissin на 320-х дисках спереди и суппорте Brembo на 220-м диске сзади. Новый мотоцикл, скорее всего, сможет похвастаться системой трекшн-контроля DTC, ShiftCam, квикшифтером Shift Assistant Pro, лаунч-контролем, а также электронными подвесками (Dynamic Damping Control). Ожидается, что вес BMW M 1000 XR не превысит 220 кг с полным 20-литровым баком. Колеса будут изготовлены из алюминия, а для увеличения сцепления при высоких скоростях (максималка у версии М – 280 км/ч) будут установлены аэродинамические крылышки в стиле MotoGP.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник и фото: журнал «Мото»