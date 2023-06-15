Первые итоги ПМЭФ: бренд G-Drive поддержит «Игры Будущего»

Соглашение о сотрудничестве подписано на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.

Бренд высокотехнологичных моторных топлив G-Drive станет стратегическим партнером международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

Руководитель проекта Игорь Столяров отметил, что «Игры Будущего» уже проделали большой путь по разработке технологической платформы, привлечению спортсменов из десятков стран и проведению первых в мире соревнований в концепции фиджитал. Объединение усилий с брендом G-Drive, обладающим опытом в автоспорте, позволит расширить аудиторию за счет привлечения любителей автогонок.

Директор по маркетингу дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Яна Белякова уверена, что фиджитал-соревнования - направление с большими перспективами в онлайн и в оффлайн измерениях. Растет интерес аудитории к новым видам высокотехнологичных состязаний, и «Игры Будущего» позволят вывести этот интерес на новый уровень.

Об «Играх Будущего»

«Игры Будущего»— международный мультиспортивный турнир, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире «Игр Будущего», который пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года, примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник, фото: Газпром нефть