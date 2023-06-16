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Классический дизайн с современной начинкой: Norton V4CR Cafe RacerКлассический дизайн с современной начинкой: Norton V4CR Cafe Racer
Неоклассик Norton V4CR запущен в производство...

Классический дизайн с современной начинкой: Norton V4CR Cafe Racer

Неоклассик Norton V4CR запущен в производство спустя два года после демонстрации концепта. Причем серийная модель почти не отличается от него.

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Чтобы увидеть отличия серийного мотоцикла от оригинального концепт-байка, нужно поставить их рядом, ибо разница минимальна. Боковые воздухозаборники были изменены и стали немного меньше, чем у прототипа. На мотоцикл установлен тихий глушитель для городской езды. На руле установлены зеркала.

На мотоцикле установлен 72-градусный V-4 объемом 1200 куб. см, который ставился на V4SV. После банкротства компании в 2020 году и продажи части активов индийской TVS, многие разработки компании пришлось значительно модернизировать. Так двигатель потерял 15 л.с., снизив мощность до 185 л.с. при 12 000 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент в 125 Нм достигается при 9 000 оборотах в минуту.

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Алюминиевая позаимствована у супербайка V4SV, как и мотор. Подвеска Öhlins, включающая вилку NIX 30 и амортизатор TTX GP, объединена с рулевым демпфером той же марки. Тормоза установлены от фирмы Brembo и представляют собой моноблочные суппорты с радиальным креплением, парой 330-мм передних и 245-мм задних дисков.

В настоящее время известно, что к выпуску готовятся только 200 мотоциклов, и в Великобритании их цена составляет 41 999 фунтов стерлингов каждый (примерно 4 265 000 рублей).

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Источник: Журнал "Мото"

Фото: Журнал “Мото”

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За РулемЛежнин Роман
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