Новый Exeed RX доступен для заказа

Exeed открыл прием предзаказов на кросс-купе RX, правда, в первой поставке будет всего 500 автомобилей.

Это еще не официальный старт продаж, поэтому цены и условия по кредитованию и страхованию пока неизвестны. Старт продаж автомобиля начнется до конца июля.

Версия для российского рынка будет оснащена 249-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре со 7-скоростным роботом, а также новой подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, системой полного привода, более чем 20 системами ADAS и ездовой электроникой с семью режимами работы.

Интерьер отделан кожей наппа. Среди фишек кроссовера –24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с «алмазной» огранкой.

Exeed RX– одноклассник Kia Sorento и имеет одинаковую с ним колесную базу – 2815 мм. Длина китайского кроссовера составляет 4781 мм, ширина равна 1920 мм, высота – 1671 мм.

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Источник и фото: Exeed