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Истекающий кровью дачник пытался доехать на машине до больницы

Полицейские заметили, что автомобиль опасно приблизился к встречке решили предотвратить опасный маневр…

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В Липецкой области сотрудники ДПС Николай Черницын и Андрей Мурзин спасли мужчину, случайно повредившего на дачу ногу и пытавшегося самостоятельно добраться до больницы за рулем.

Источник сообщает, что случай имел место еще 23 мая, но огласку получил только сейчас, когда на почту ведомства пришло письмо с благодарностью от дочери спасенного гражданина.

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Ногу он поранил, работая на даче болгаркой. Пытаясь добраться до больницы за рулем личного авто, он выбрался на трассу «Орел – Тамбов». Там его и заметили инспекторы ДПС.

Мужчина говорит, что угодил в пробку и сам попросил помощи. Источник же пишет, что полицейские заметили, что автомобиль опасно приблизился к встречке и предотвратили опасный маневр. Как бы то ни было, пострадавшего удалось вовремя доставить в больницу.

Рана оказалась глубокой, была задета артерия, пульс у пациента едва прощупывался. Но врачи сделали работу на отлично. Через несколько дней Николай Черницын и Андрей Мурзин лично навестили пострадавшего, который уже пошел на поправку.

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Источник: ГИБДД.рф

Видео: МВД Медиа

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