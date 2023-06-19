Кроссоверы и седаны марки Livan скоро появятся на российском рынке

Livan Motors, возрожденный бренд группы Geely, объявил о запуске в России двух новых моделей — кроссовера X6 Pro и седана S6 Pro.

В ходе презентации первой модели в российской линейке – компактного кроссовера X3 Pro, генеральный директор Livan Motors Russia Кун Шуай объявил о запуске еще двух моделей – Livan X6 Pro и Livan S6 Pro.

X6 Pro появится на российском рынке в августе 2023 года, а S6 Pro будет доступен в сентябре того же года.

Автомобили основаны на моделях Geely. Livan X6 Pro — это переработанная версия Geely Vision X6, а Livan S6 Pro технически похож на Geely Emgrand L, но с оригинальным дизайном и оборудованием.

Хотя официально это не анонсировано, вполне вероятно, что Livan X6 Pro будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым мотором и 7-ступенчатым преселективным роботом. Ожидается, что у Livan S6 Pro будет тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с такой же роботизированной трансмиссией.

Все модели российской линейки Livan адаптированы к российским условиям и будут иметь «зимний пакет». Компания также намекнула, что старшие модели при условии достаточного спроса могут быть полноприводными, в то время как X3 Pro будет доступен только с передним приводом.

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Источник: Российская газета

Фото: Livan, www.autohome.com.cn