В России создадут беспилотный погрузчик
Первым этапом станет разработка системы мониторинга работы погрузчика без присутствия оператора.
Система будет включать в себя всевозможные датчики отслеживания процесса работы машины.
Этот этап позволит рационализировать работу и снизить нерациональное использование техники, увеличив производительность труда.
Тестировать технику будут на складских предприятиях. Там выделят отдельные зоны, где автономный погрузчик будет работать под наблюдением инженеров. Проект позволит автоматизировать складские комплексы и системы хранения.
Ожидается, что производительность таких умных машин превысит показатели их предшественников, которые функционируют под управлением человека.
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Источник: журнал «Рейс»
Фото: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики
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