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В России создадут беспилотный погрузчик

Чебоксарский завод силовых агрегатов и ЧГУ им И. Н. Ульянова ведут совместную разработку беспилотного вилочного погрузчика.

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Первым этапом станет разработка системы мониторинга работы погрузчика без присутствия оператора.

Система будет включать в себя всевозможные датчики отслеживания процесса работы машины.

Этот этап позволит рационализировать работу и снизить нерациональное использование техники, увеличив производительность труда.

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Тестировать технику будут на складских предприятиях. Там выделят отдельные зоны, где автономный погрузчик будет работать под наблюдением инженеров. Проект позволит автоматизировать складские комплексы и системы хранения.

Ожидается, что производительность таких умных машин превысит показатели их предшественников, которые функционируют под управлением человека.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

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За РулемЛежнин Роман
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