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Вступили в силу новые справочники по ОСАГО: как это скажется на стоимости полиса

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С 19 июня 2023 года начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По сравнению с предыдущей версией справочных документов, от 19 марта, цены на детали и работы увеличились на 0,9%.

Как отметил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, по разным маркам автомобилей ситуация отличается. Если в предыдущей версии практически по всем маркам было снижение цен, то по новой версии это не так: по Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Infiniti отмечается рост на 12-14%, по ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault – снижение на 3-7%.

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Руководитель РСА добавил, что стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО: средняя цена полиса «автогражданки» снизилась с 8029 рублей в январе до 7341 рублей в апреле.

Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев средняя премия по ОСАГО стала ниже почти на 10%», – сказал Евгений Уфимцев.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РСА

Фото: depositphotos.com

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