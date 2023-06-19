Лежала на обочине: девушке на мотоцикле стало плохо

Компания молодых людей путешествовала на мотоциклах из Москвы в Нижний Новгород.

В Рязанской области недалеко от рабочего поселка Тума патруль ДПС обнаружил лежащую на дороге 19-летнюю девушку в окружении нескольких молодых людей. Ребята рассказали, что во время поездки на мотоциклах из Москвы в Нижний Новгород их подруге стало плохо и она начала терять сознание.

Полицейские доложили о происшествии в дежурную часть и решили доставить пострадавшую в районную больницу на патрульном автомобиле.

Источник пишет, что москвичка со всеми мерами предосторожности была в кратчайшие сроки доставлена по нужному адресу и передана врачам.

К настоящему моменту жизни и здоровью девушки уже ничего не угрожает, а ее друзья от души поблагодарили сотрудников ДПС через соцсети.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа

Фото: Unsplash