Лежала на обочине: девушке на мотоцикле стало плохо
В Рязанской области недалеко от рабочего поселка Тума патруль ДПС обнаружил лежащую на дороге 19-летнюю девушку в окружении нескольких молодых людей. Ребята рассказали, что во время поездки на мотоциклах из Москвы в Нижний Новгород их подруге стало плохо и она начала терять сознание.
Полицейские доложили о происшествии в дежурную часть и решили доставить пострадавшую в районную больницу на патрульном автомобиле.
Источник пишет, что москвичка со всеми мерами предосторожности была в кратчайшие сроки доставлена по нужному адресу и передана врачам.
К настоящему моменту жизни и здоровью девушки уже ничего не угрожает, а ее друзья от души поблагодарили сотрудников ДПС через соцсети.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Unsplash
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