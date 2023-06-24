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Эвакуатор забрал автомобиль вместе с водителем (видео)

Соцсети обсуждают весьма необычный и спорный эпизод с эвакуатором в Новосибирске.

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16 июня в Новосибирске на эвакуатор был погружен серый Lexus LX 470. Сотрудник дорожной полиции на видео утверждает, что машина была неправильно припаркована. Но в момент погрузки пришел владелец автомобиля и залез внутрь. Не отрицая самого факта неправильной парковки, он требовал спустить автомобиль, выражал готовность заплатить штраф и уехать.

Однако сотрудник ГИБДД ему в этом отказал и скомандовал водителю продолжить транспортировку, пишет источник. Владелец внедорожника находился в салоне эвакуируемой машины с открытыми дверями.

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Эвакуатор поехал, а остроты ситуации добавило то, что поехал он... по пешеходной дорожке. Очевидцы принялись спорить с инспектором, но тот настаивал, что водителю внедорожника будет выписан штраф за неправильную парковку, а водителю эвакуатора... штраф за нарушение правил перевозки пассажира!

По всей видимости, в финале истории владелец внедорожника попытался начать движение на машине, которая все еще стояла на платформе едущего эвакуатора. Как сказал водитель эвакуатора, мужчина «порвал сцепное устройство», поэтому к месту ДТП вызвана полиция.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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