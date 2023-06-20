#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая Lada X-Cross 5 – первый подробный обзорНовая Lada X-Cross 5 – первый подробный обзор
Передний привод. Турбомотор 1.5 (160 л.с.),...
Новый Hyundai Santa Fe получит странные фарыНовый Hyundai Santa Fe получит странные фары
Но они отлично гармонируют с новым квадратным...
Changan представил в России новую модель Hunter PlusChangan представил в России новую модель Hunter Plus
Рынок пикапов в России невелик, но некоторые...

Changan представил в России новую модель Hunter Plus

Рынок пикапов в России невелик, но некоторые китайские бренды упорно прощупывают почву в этом направлении.

За РулемРискнул купить большой китайский внедорожник – и вот что получил

Один из таких – это Changan, который готовит российских дилеров к началу приема заказов на Hunter Plus. Сообщается, что этот пикап наглядно покажет, что «многофункциональность может быть по-настоящему комфортной».

Машина крупная, габариты составляют 5350 х 1980 х 1875 мм, что соответствует известному у нас VW Amarok. А вот по геометрической проходимости «китаец» даже чуть лучше европейского коллеги: заявленные углы въезда/съезда составляют 28° и 26°.

За Рулем
За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Рамная конструкция, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, набор электронных ассистентов – тут Hunter Plus выглядит как добротный представитель своего класса. Коробка передач – 8-ступенчатая АКП ZF.

Про двигатель официальный дистрибьютор почему-то ничего не сообщает, но независимые СМИ пишут о линейке из турбомоторов 1.5 (188 л.с., 300 Нм) и 2.0 (233 л.с., 390 Нм). А оснащение включает климат-контроль, мультимедиа с экраном 12,3”, ЭУР и сиденья из экокожи с электрорегулировками.

Комплектации и цены объявят ближе к концу июня, когда Hunter Plus стартует в продажах.

За Рулем

Источник: Changan, Китайские автомобили

Фото: Changan

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0