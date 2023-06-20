Changan представил в России новую модель Hunter Plus

Рынок пикапов в России невелик, но некоторые китайские бренды упорно прощупывают почву в этом направлении.

Один из таких – это Changan, который готовит российских дилеров к началу приема заказов на Hunter Plus. Сообщается, что этот пикап наглядно покажет, что «многофункциональность может быть по-настоящему комфортной».

Машина крупная, габариты составляют 5350 х 1980 х 1875 мм, что соответствует известному у нас VW Amarok. А вот по геометрической проходимости «китаец» даже чуть лучше европейского коллеги: заявленные углы въезда/съезда составляют 28° и 26°.

Рамная конструкция, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, набор электронных ассистентов – тут Hunter Plus выглядит как добротный представитель своего класса. Коробка передач – 8-ступенчатая АКП ZF.

Про двигатель официальный дистрибьютор почему-то ничего не сообщает, но независимые СМИ пишут о линейке из турбомоторов 1.5 (188 л.с., 300 Нм) и 2.0 (233 л.с., 390 Нм). А оснащение включает климат-контроль, мультимедиа с экраном 12,3”, ЭУР и сиденья из экокожи с электрорегулировками.

Комплектации и цены объявят ближе к концу июня, когда Hunter Plus стартует в продажах.

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Источник: Changan, Китайские автомобили

Фото: Changan