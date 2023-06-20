Урал предлагает сотрудникам перевестись на работу в цеха

Заводчан просят «поработать до окончания года на производстве за высокую зарплату и дополнительную премию».

Руководство автомобильного завода Урал предложило сотрудникам всех функциональных подразделений, кроме производственной и технической дирекций, перевестить на работу в производство. По сути, специалистам предлагается стать рабочими. Но временно, до конца 2023 года.

Сообщается, что основное место работы будет сохранено, а сотрудник получит возможность быстро освоить новую профессию. Предлагается временно стать слесарем механосборочных работ, станочником широкого профиля, сотрудником литейного и заготовительного производств.

Из плюсов такого временного перевода называются высокая зарплата по рабочей специальности (говорится, что она будет «не ниже средней по основному месту работы»), а также ежемесячная премия до 20 тысяч рублей в качестве дополнительного поощрения.

Тем, кто согласился на такие условия, предстоит «быстро освоить рабочую профессию и трудиться, выполняя сменные задания в полном объеме». Стартовавшая 19 июня акция носит название «Помоги производству».

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Источник и фото: Урал