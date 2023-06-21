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Mitsubishi анонсировала новый пикап L200 – есть фото и видео

Пикап Mitsubishi L200, известный также как Triton, готовится сменить поколение.

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Шестую генерацию известнейшего пикапа начали рассекречивать на фото и видеотизерах. Облик уже фактически ясен: брутальный силуэт, прямоугольный гриль решетки, «прищуренная» двухъярусная светодиодная оптика.

В конкурентах числятся все те же среднеразмерные пикапы, что и у прежних поколений: Ford Ranger и Toyota Hilux, Nissan Navara. Кстати, с последним L200 поделится рамой, так как бренды сотрудничают в рамках альянса.

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В интерьере распознается большой «парящий» экран мультимедиа, клавиши вспомогательных систем, селектор системы полного привода. По предварительным данным, L200 предложат с турбодизелем в паре и с механикой, и с АКП.

Больше информации мы получим буквально через месяц. Сборку новых L200 наладили в Таиланде (там же собирали и предыдущую генерацию), где уже 26 июля и состоится премьера.

Фото, видео: Mitsubishi

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За РулемИннокентий Кишкурно
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