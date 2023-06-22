Экс-глава Renault предъявил иск к Ниссану на 1 млрд долларов - за клевету

Имя бывшего генерального директора Nissan-Renault и нынешнего международного преступника Карлоса Гона постепенно начали забывать. И вот он напомнил о себе.

Спустя более чем три года после бегства из Японии, где он был обвинен в коррупции, Карлос Гон предъявил иск к Nissan на сумму более 1 миллиарда долларов за клевету и фабрикование в отношении него вещественных доказательств.

В его иске указаны двенадцать конкретных лиц, включая сотрудников и членов совета директоров Nissan, которые, по утверждению Гона, были причастны к скоординированному заговору с целью его увольнения из компании и подтолкнули японскую прокуратуру к подаче фиктивных финансовых документов.

Хотя Гон ушел с поста гендиректора Nissan в 2017 году, он продолжал активно участвовать в работе в качестве председателя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, пока не был арестован в ноябре 2018 года.

Гон утверждал, что группировки внутри Nissan опасались, что он организует полное слияние с Renault, что приведет к тому, что иностранцы будут управлять одной из самых важных национальных компаний Японии, поэтому они организовали заговор с целью его ареста.

«То, о чем я прошу, — это лишь небольшая компенсация по сравнению с тем, что они сделали со мной. Серьезные обвинения, выдвинутые в отношении меня, останутся в умах людей на годы», — отметил беглый топ-менеджер.

На данный момент иск направлен только на Nissan, но иски в отношении Renault тоже готовятся.

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Более 20 лет назад Гон спас от краха Nissan и стал одним из архитекторов успешного альянса Renault-Nissan, который со временем и возглавил. Топ-менеджер был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении. Обманным путем ему удалось бежать из Японии в Ливан.

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Источник: Рейтер

Фото: AP Photo/Koji Sasahara