Дептранс Москвы показал на видео последствия остановки на МКАД

Показанные случаи относятся к довольно редким, но опасность таких ситуаций нельзя переоценить.

Московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовал минутный видеоролик, в котором показаны последствия остановки на МКАД. Ввиду напряженного трафика, высоких скоростей, усталости водителей в конце рабочего дня и ограниченной из-за темного времени суток или непогоды видимости имеют место вот такие инциденты.

Конечно, показанные случаи относятся к довольно редким – вряд-ли кому-то по доброй воле захочется «парковаться» в таком месте. Очевидно, у останавливающихся таким образом водителей что-то случилось – например, автомобиль неожиданно сломался и потерял возможность к передвижению.

Однако опасность этих эпизодов нельзя переоценить – как видим, зачастую не помогают даже правильно выставленные знаки аварийной остановки.

Надежда – на оперативную работу десяти экипажей ЦОДД, помогающих автомобилистам на МКАД. Они быстро перемещают обездвиженные машины в безопасное место. Сообщается, что с начала года эти экипажи оказали помощь более 6,3 тысячи раз.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Дептранс Москвы

Фото: скриншот видео Youtube