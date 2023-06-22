Volkswagen признал, что сенсорные кнопки разочаровывают водителей
Спустя ровно три месяца после Hyundai проблемы с сенсорными кнопками в салоне автомобиля признали в Volkswagen. Похоже, в ближайшее время начнется заметный «откат» к физическим кнопкам, причем не только в рамках одной или двух марок. Напомним, Nissan отказался от крупных планшетов, на которых завязаны почти все функции, еще в 2020 году.
Источник со ссылкой на генерального директора Volkswagen Томаса Шефера сообщает, что в компании считают, что разочаровали множество своих клиентов, сделав ставку на сенсорное управление. В частности, речь идет о моделях Volkswagen ID.4 и Golf VIII.
«Сенсоры» сложны в использовании, часто не срабатывают должным образом и делают автомобиль более дешевым по восприятию – таковы основные претензии водителей.
По словам Шефера, в компании готовы пересмотреть фирменный язык дизайна в контексте отката к физическим клавишам и селекторам. Так, у недавно презентованного Tiguan будет большой дисплей, но наряду с ним – поворотный селектор в духе прежних MMI от Audi и iDrive от BMW. Клавиши на рулевом колесе также будут физическими.
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Источник: thedrive.com
Фото: Volkswagen
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