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Volkswagen признал, что сенсорные кнопки разочаровывают водителей

Они сложны в использовании, часто не срабатывают должным образом и делают автомобиль более дешевым.

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Спустя ровно три месяца после Hyundai проблемы с сенсорными кнопками в салоне автомобиля признали в Volkswagen. Похоже, в ближайшее время начнется заметный «откат» к физическим кнопкам, причем не только в рамках одной или двух марок. Напомним, Nissan отказался от крупных планшетов, на которых завязаны почти все функции, еще в 2020 году.

Источник со ссылкой на генерального директора Volkswagen Томаса Шефера сообщает, что в компании считают, что разочаровали множество своих клиентов, сделав ставку на сенсорное управление. В частности, речь идет о моделях Volkswagen ID.4 и Golf VIII.

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«Сенсоры» сложны в использовании, часто не срабатывают должным образом и делают автомобиль более дешевым по восприятию – таковы основные претензии водителей.

По словам Шефера, в компании готовы пересмотреть фирменный язык дизайна в контексте отката к физическим клавишам и селекторам. Так, у недавно презентованного Tiguan будет большой дисплей, но наряду с ним – поворотный селектор в духе прежних MMI от Audi и iDrive от BMW. Клавиши на рулевом колесе также будут физическими.

За Рулем

Источник: thedrive.com

Фото: Volkswagen

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