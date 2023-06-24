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Беспилотные грузовики скоро станут обыденностью на дорогах России

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания Evocargo подписали договор о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок.

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Компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ собственного производства? и Государственная транспортная лизинговая компания будут развивать беспилотные грузоперевозки в России. Согласно договору, партнеры займутся разработкой предложений по развитию рынка автономных перевозок грузов, созданием условий для внедрения и массового применения комплексной услуги по перевозке грузов с помощью автономных электрических грузовиков, в том числе с использованием механизма лизинга ГТЛК и логистических решений Evocargo.

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По словам генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, запуск автономных грузоперевозок и их продвижение на рынке не станет непосильной задачей, так как ГТЛК накопила большой опыт по продвижению новых типов транспортных средств. Данное направление имеет огромный потенциал, использование автономных грузовиков в перспективе позволит повысить среднюю скорость доставки грузов и снизить себестоимость их перевозки.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Depositphotos

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