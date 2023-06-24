КАМАЗ расширит модельный ряд общественного транспорта

В 2023 году КАМАЗ планирует выпустить четыре новые модели: два автобуса, троллейбус и электробус.

Российские города испытывают острую необходимость в обновлении парка пассажирской техники, поэтому КАМАЗ вынужден расширять мощности своего автобусного производства.

В этом году автогигант планирует реализовать порядка 2 тыс. единиц пассажирской техники. Помимо существующих моделей будет дан старт серийному производству новых проектов. Так, во втором полугодии 2023 года стартуют продажи автобуса среднего класса КАМАЗ-4290. В третьем квартале начнутся продажи городского автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299, который способен вместить 162 пассажира.

Техника на электротяге также не осталась без внимания: в этом году будет запущено серийное производство низкопольных троллейбусов КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом и электробусов КАМАЗ с ночной зарядкой.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: ПАО «КАМАЗ»