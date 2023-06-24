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Новый Lexus ES приехал в Россию. Цена – от 3,5 млн рублей

Премиальный аналог Toyota Camry теперь продается в России. Цена сильно зависит от комплектации и варьируется от 3,5 до 8,7 млн рублей.

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Абсолютно новые автомобили поступили в продажу в Хабаровском крае, Оренбургской области, Краснодарском крае и других регионах России. Автомобили предлагаются по цене от 3,5 до 8,7 млн рублей в зависимости от комплектации.

В наличии имеются как леворульные, так и праворульные версии. Что касается силовых установок, представлены два вида: гибридные седаны ES 300h с 2,5-литровым 218-сильным мотором и вариатором, а также базовая версия ES 250 с 2-литровым 200-сильным двигателем и классическим автоматом.

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В оснащение автомобилей входят двухзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, подогрев и вентиляция всех сидений, люк с электроприводом, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система автоматического контроля слепых зон и прочие опции.

Источник: IXBT

Фото: Lexus

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За РулемЛежнин Роман
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