В Китае представили тепловоз, способный ехать неделю на одной заправке

Разработка представляет собой модификацию обычного тепловоза, в котором дизельный двигатель заменен на водородный.

Обсуждение внедрения водородных двигателей набирает обороты по всему миру. В филиале Датун государственного производителя China Railway Rolling Stock Corporation наглядно продемонстрировали перспективы и возможности двигателей на водородном топливе.

На локомотиве заменили дизельный двигатель на электрический с водородными топливными ячейками, в которых водород взаимодействует с кислородом и в ходе этой реакции вырабатывается электричество.

Такой локомотив может двигаться на одной заправке до 190 часов, то есть больше недели. При этом заправляется за два часа. Помимо этого, по расчетам конструкторов, обслуживание и эксплуатация водородных локомотивов обещает быть в два раза дешевле дизельных. По оценкам специалистов, КНР сможет в довольно короткий срок перевести до 90% всех локомотивов на новый тип топлива.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: CRRC Datong Company