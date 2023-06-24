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В Китае представили тепловоз, способный ехать неделю на одной заправке

Разработка представляет собой модификацию обычного тепловоза, в котором дизельный двигатель заменен на водородный.

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Обсуждение внедрения водородных двигателей набирает обороты по всему миру. В филиале Датун государственного производителя China Railway Rolling Stock Corporation наглядно продемонстрировали перспективы и возможности двигателей на водородном топливе.

На локомотиве заменили дизельный двигатель на электрический с водородными топливными ячейками, в которых водород взаимодействует с кислородом и в ходе этой реакции вырабатывается электричество.

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Такой локомотив может двигаться на одной заправке до 190 часов, то есть больше недели. При этом заправляется за два часа. Помимо этого, по расчетам конструкторов, обслуживание и эксплуатация водородных локомотивов обещает быть в два раза дешевле дизельных. По оценкам специалистов, КНР сможет в довольно короткий срок перевести до 90% всех локомотивов на новый тип топлива.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: CRRC Datong Company

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За РулемЛежнин Роман
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