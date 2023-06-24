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Российская компания выпустила мощный электросамокат с запасом хода 70 км

Запас хода – до 70 км и, максимальная скорость – до 50 км/ч.

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Российский бренд Accesstyle, специализирующийся на изготовлении дизайнерских аксессуаров и гаджетов, сообщил о старте продаж двух новых электросамокатов – Monster и Typhoon.

Monster 50S оснащен двумя электромоторами мощностью 800 Вт и может развивать скорость до 50 км/ч. Аккумулятор емкостью 20 000 мА·ч полностью заряжается за 10–11 часов, после чего самокат сможет проехать до 70 километров. Имеется пять режимов работы, начиная от энергосберегающего и заканчивая спортивным. Рама выполнена из легкого и прочного магниевого сплава. Младший Typhoon 30S имеет мощность 380 Вт, максимальную скорость 30 км/ч и запас хода 55 км. Весит он тоже меньше – 18 кг против 25 кг у Monster.

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Максимальная нагрузка для обоих электросамокатов составляет 120 кг. Оба самоката легко складываются. Цена Monster и Typhoon составляет 89 990 и 39 990 рублей соответственно.

Источник: IXBT

Фото: Accesstyle

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За РулемЛежнин Роман
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