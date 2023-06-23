Названы недорогие японские и корейские модели, доступные в РФ

Ценовая ниша иномарок за 1-2 млн рублей сейчас пустует: Logan, Sandero, Duster, Polo, Rio, Solaris, Rapid – все они остались в прошлом.

Параллельный импорт бюджетную нишу не наполняет, ведь ввоз машины по данной схеме почти удваивает ее цену. Поэтому по параимпорту завозятся дорогие машины в небольшом количестве – дилеру выгоднее продать десять Мерседесов, чем сто Логанов. Мы подробно рассказали об этом в сообществе «За рулем» во ВКонтакте.

Однако варианты есть, пусть и чуть-чуть дороже оговоренного сегмента. К нам попадают некоторые интересные модели за 1,5-2,5 млн рублей. Одна из таких – это компакт-кроссовер Hyundai Bayon, габаритами чуть уступающий Крете. К нам машинки везут из Казахстана, где их собирают крупноузловым методом.

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В Европе Bayon известен как Kona, в Китае его именуют Encino. В РФ представлен со 100-сильным атмосферником 1.4 в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Комплектация сбалансированная: есть камера заднего вида, экран 8”, климат-контроль, бесключевой доступ и рейлинги на крыше.

Немного смущает робот с непрогнозируемым ресурсом, но время сейчас такое, что «не надо смущаться». Да и цена по нынешним временам выглядит весьма привлекательной – всего-то 2,2 млн рублей…

А что еще есть в России примерно за ту же цену? Ужель только «китайцы»? Отнюдь нет! Смотрите видео «За рулем» во ВКонтакте и убедитесь сами.

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Фото: фирмы производители