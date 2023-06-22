Судебный пристав самовольно отменила полсотни штрафов ГИБДД
Таким образом женщина решила улучшить свои показатели.
С февраля 2021-го по январь 2022 года старший судебный пристав Марина Кудашкина закрыла 54 штрафа на 1,54 млн рублей, которые были назначены ГИБДД. При этом задолженности не были оплачены. Как сообщает суд, таким образом сотрудница хотела получить положительную оценку за профессионализм.
Пристава задержали и возбудили против нее три уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий.
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В итоге женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам условно с таким же испытательным сроком.
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Источник: Нижний Новгород онлайн
Фото: Unsplash, Depositphotos
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