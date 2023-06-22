Geely: только 9% водителей интересует мощность двигателя

Если вы все еще цените машины за красоту и скорость, вы в меньшинстве...

Российский офис Geely опубликовал результаты опроса в своем Telegram-канале. Целью было выяснить, что в машине люди ценят больше всего. По всей видимости, выбирать можно было только один вариант. В опросе приняли участие более 1,2 тысячи человек из разных регионов России.

И выяснилось, что только 9% подписчиков более всего ценят мощность двигателя. Немногим больше в рядах клиентов Geely поклонников дизайна – лишь 10%.

Остальные три группы гораздо крупнее. Так, 21% высказался за практичность, связанную с эксплуатацией. Чуть менее 28% однозначно ценят комфорт машины в повседневной жизни. А больше всего водителей (29%) высказались за безопасность.

Таким образом, безопасность, комфорт и практичность в сумме набрали почти 80%, тогда как то, что можно отнести к традиционным ценностям автомобилиста – красота и скорость – интересуют менее одной пятой от всей аудитории Geely.

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