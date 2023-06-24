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Обновленный Geely Preface показали в Китае: что изменилось?

Министерство промышленности КНР опубликовало фотографии и информацию о новом седане Geely Preface с пересмотренным дизайном и новой трансмиссией.

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Новый дизайн коснулся только бамперов, решетки радиатора и фар.

Решетка радиатора увеличилась в размерах и обзавелась крупными планками, расположенными вертикально. С некоторых ракурсов она похожа на решетку Volvo. Что касается фар и переднего бампера, они стали более агрессивными. Сзади бампер также изменен, получив трапециевидную форму. Фонари теперь соединены светящейся панелью.

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Geely Preface построен на базе модульной платформы CMA (Compact Modular Architecture), что еще раз возвращает нас к Volvo. Размер колёсной базы Preface – 2800 мм.

Салон, увы, не показали, однако появилась информация, что Geely Preface будет иметь и гибридную версию с установкой NordThor, состоящей из бензиновой турбо-«четверки» объемом 1.5 литра (163 л.с.), двух электромоторов и трехступенчатой трансмиссии DHT Pro. Несмотря на наличие двух электродвигателей, седан имеет только передний привод.

Источник: Российская газета

Фото: www.autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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