Обновленный Geely Preface показали в Китае: что изменилось?

Министерство промышленности КНР опубликовало фотографии и информацию о новом седане Geely Preface с пересмотренным дизайном и новой трансмиссией.

Новый дизайн коснулся только бамперов, решетки радиатора и фар.

Решетка радиатора увеличилась в размерах и обзавелась крупными планками, расположенными вертикально. С некоторых ракурсов она похожа на решетку Volvo. Что касается фар и переднего бампера, они стали более агрессивными. Сзади бампер также изменен, получив трапециевидную форму. Фонари теперь соединены светящейся панелью.

Geely Preface построен на базе модульной платформы CMA (Compact Modular Architecture), что еще раз возвращает нас к Volvo. Размер колёсной базы Preface – 2800 мм.

Салон, увы, не показали, однако появилась информация, что Geely Preface будет иметь и гибридную версию с установкой NordThor, состоящей из бензиновой турбо-«четверки» объемом 1.5 литра (163 л.с.), двух электромоторов и трехступенчатой трансмиссии DHT Pro. Несмотря на наличие двух электродвигателей, седан имеет только передний привод.

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Источник: Российская газета

Фото: www.autohome.com.cn