Назван отечестенный автомобиль, который реже всех попадает в ДТП

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Спрос на отечественные машины с пробегом растет, и к данному моменту они составляют 21% от общего спроса на «бэушки».

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О наименее «аварийных» моделях российских авто источник пишет со ссылкой на исследование Автотеки. Специалисты этого сервиса, являющегося проектом Авито, проанализировали расширенные данные о ДТП по российским моделям в возрасте до 3 и до 5 лет.

Рейтинг машин до 3 лет возглавила Lada Niva Legend – в отчетах по машинам именно этой модели какая-либо информация о ДТП встречалась реже всего. Более того, еще несколько строчек в топ-5 также заняли различные варианты Нивы (классический ВАЗ-2121, современный Urban, а также Niva Travel), и только на четвертое место вклинилась Granta Cross.

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Ниже в топ-10 среди малоаварийных «трехлеток» расположились УАЗ Патриот, Lada XRAY, Lada Largus Cross, Lada 4x4 (да, еще один вариант Нивы) и Kalina Cross.

А среди машин в возрасте 4-5 лет наименьшее среднее число негативных событий выявлено как раз у Калины Cross. Дальше в пятерке – Niva Urban, Lada Kalina, УАЗ Патриот, Largus Cross. Десятку замкнули Priora, Lada 4x4, XRAY, Vesta Cross и Largus.

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Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»

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