Zongshen Cyclone RX650 – технологичный китайский спорт-турист

Сотрудничество китайских производителей с западными мотобрендами привело к всплеску спроса на мотоциклы китайского производства в Европе.

Один из примеров такого сотрудничества – партнерство Zongshen с Norton. Некоторые модели Zongshen оснащены двигателями от Norton, например, Cyclone RX6 Adventure Tourer. Новая модель компании Zongshen – Cyclone RX650 является наследником модели RX6 и разработана как спорт-турист новой школы.

Cyclone RX650 выглядит как надежный мотоцикл для продолжительных поездок благодаря прочному кузову, высокому ветровому стеклу и стандартным массивным боковым кофрам. Он оснащен двухцилиндровым рядным 650-кубовым двигателем жидкостного охлаждения, мощностью 71 л. с. при 8500 об/мин и 57 Нм крутящего момента при 7000 об/мин.

Zongshen предлагает впечатляющий набор передовых технических функций на Cyclone RX650. Мотоцикл оборудован полностью светодиодными фарами, системой ABS, чувствительной к углу наклона, контролем тяги, двухсторонним квикшифтером, бесключевым зажиганием. Цена на внутреннем рынке составляет 42 000 юаней, что примерно равно 495 000 рублей.

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Источник: журнал «Мото»

Фото: Zongshen