В России скоро появится беспилотное грузовое такси

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Компания «Грузовичкоф» и «Evocargo» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

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Они планируют использовать автономные электрические грузовики «Evocargo» для безопасных грузоперевозок. Компании также намерены совместно работать над снижением рисков, связанных с человеческим фактором. «Evocargo» была одной из первых компаний, которая запустила логистический сервис на базе автономных электрических грузовиков собственного производства. Сейчас они планируют совместно с «Грузовичкоф» развивать эту технологию и применять ее в грузоперевозках.

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«Грузовичкоф» активно выступает за внедрение новых технологий и инноваций в своем сервисе для развития всей отрасли грузоперевозок. Они видят большие перспективы в развитии автономной логистики и электрических грузовиков. Подписание меморандума с «Evocargo» позволит увеличить долю экологически безопасного транспорта в сфере грузоперевозок и снизить риски аварийности на дорогах.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Evocargo, Рейс

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За РулемЛежнин Роман
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