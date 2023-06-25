Toyota выпустит люксовый внедорожник не хуже Rolls-Royce Cullinan

Осенью этого года Toyota собирается выпустить новый роскошный внедорожник Century. Появились первые официальные изображения.

Слухи о разработке Century начали появляться в конце прошлого года, а вскоре после этого в Сети появились неофициальные рендеры автомобиля. Затем автомобиль был замечен на дорогах, хотя и в камуфляже. Теперь Toyota впервые официально представила Century.

Качество изображения не самое лучшее, но на нем отчетливо виден силуэт автомобиля. Дизайн почти идентичен ранее выпущенным рендерам: крутая передняя часть, длинный капот, подчеркнутые колесные арки и нетрадиционное заднее стекло с большой задней стойкой. Сходство с Rolls-Royce Cullinan видно невооруженным глазом.

Неофициальный рендер Toyota Century SUV

Ожидается, что Century будет примерно на 30 см длиннее Land Cruiser 300, его длина составит 5,2 метра. Он будет оснащен гибридной силовой установкой с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 300 л. с. Позже будет выпущена и электрическая версия автомобиля.

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Источник: IXBT

Фото: BestCarWeb.jp, Response.jp