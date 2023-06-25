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Toyota выпустит люксовый внедорожник не хуже Rolls-Royce Cullinan

Осенью этого года Toyota собирается выпустить новый роскошный внедорожник Century. Появились первые официальные изображения.

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Слухи о разработке Century начали появляться в конце прошлого года, а вскоре после этого в Сети появились неофициальные рендеры автомобиля. Затем автомобиль был замечен на дорогах, хотя и в камуфляже. Теперь Toyota впервые официально представила Century.

Качество изображения не самое лучшее, но на нем отчетливо виден силуэт автомобиля. Дизайн почти идентичен ранее выпущенным рендерам: крутая передняя часть, длинный капот, подчеркнутые колесные арки и нетрадиционное заднее стекло с большой задней стойкой. Сходство с Rolls-Royce Cullinan видно невооруженным глазом.

Неофициальный рендер Toyota Century SUV
Неофициальный рендер Toyota Century SUV
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Ожидается, что Century будет примерно на 30 см длиннее Land Cruiser 300, его длина составит 5,2 метра. Он будет оснащен гибридной силовой установкой с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 300 л. с. Позже будет выпущена и электрическая версия автомобиля.

Источник: IXBT

Фото: BestCarWeb.jp, Response.jp

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