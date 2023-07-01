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Как очистить машину от летних загрязнений: советы экспертов

Летом, несмотря на отсутствие снега и грязи, машины подвергаются другим напастям: насекомые, дождь, пыльца, дорожная пыль.

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Рассказываем, какими способами можно от этого избавиться с наименьшими затратами финансов и времени.

Следы насекомых можно отмыть специальным раствором. Но эксперты советуют быть аккуратнее с растворителями – они могут не только очистить кузов, но и испортить лакокрасочное покрытие.

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Чтобы не тратить много времени на мойку авто, к поездкам на дальние расстояния следует готовиться заранее. Лучшим вариантом будет обработать кузов перед дорогой горячим воском. Нанести его на машину очень просто: нужно просто расплавить его в воде температурой от 40 до 90 °C, а потом распределить по кузову и отполировать. Делать это рекомендуют раз в 6–12 месяцев.

Дождевые разводы следует убирать чистой водой. Легкие пятна и разводы уйдут быстро, а другие можно удалить автомобильным шампунем и мягкой губкой.

При чистке нужно двигаться от верха кузова к низу, а потом протереть сухой тряпкой.

Пыльцу и дорожную пыль легче всего удалить, полноценно помыв автомобиль. После чего по поверхности надо пройтись губкой с крупными порами – она уберет статическую пыль, которая осталась после мытья авто под сильным давлением.

Траву и песок, которые неизменно появляются в салоне при езде за городом, нужно убрать сначала пылесосом, а потом губкой и специальным моющим средством против жирных пятен.

Источник: Секрет фирмы

Фото: pxhere.com

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За РулемПономарева Дарина
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