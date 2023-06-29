Тема предотвращения ДТП сегодня особенно актуальна

В Казани состоялся круглый стол по вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей и молодежи.

27 июня под эгидой Общественной палаты РФ и Всероссийского общества автомобилистов в здании Казанского государственного института культуры стартовал круглый стол по теме: «Роль гражданского общества в вопросах профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей и молодежи».

В официальной части мероприятия приняли участие первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Воронцов, председатель Общероссийской общественной организации Всероссийское общество автомобилистов Валерий Солдунов, и начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, полковник полиции Дмитрий Митрошин.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отметил, что главной целью обсуждения является выработка решений, которые послужат реализации стратегии безопасности дорожного движения в России на 2018–2024 годы.

С приветственным словом к участникам Круглого стола выступил Воронцов Александр Васильевич, первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ:

- Мы должны понимать, что только в единстве власти, общества, силовых структур, неравнодушных людей мы можем стремиться к достижению показателя нулевой смертности на дорогах. Задача очень амбициозная, но ее нужно ставить и решать.

Например, тема самокатов, моноколес, то, что теперь называется средствами индивидуальной мобильности, впервые была поднята на площадках Общественной палаты. И только благодаря этому вопрос сдвинулся с мертвой точки. И мы уже видим стремление Минтранса и ГИБДД России продолжать движение в этом направлении.

Приезжая в регионы, мы видим и состояние дорог, и состояние транспорта, где-то перегруженность, где-то травмоопасность. Мы очень тесно работаем с региональными общественными палатами. Сегодня у нас 172 члена общественной палаты РФ представляют все 82 наших региона.

Также с приветственным словом выступил:

Кадыров Рустем Раифович, начальник Управления административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан:

- В мирное время мы людей терять не должны. На дорогах нет чиновников, на дорогах все равны, эта проблема (ред.: дорожно-транспортные происшествия) касается всех - от мала до велика, даже тех, кто за рулем никогда не был. Ведь мы все перемещаемся по дорогам в качестве пешеходов.

Мы этим занимаемся, и за последние 9 лет число погибших на дорогах неуклонно падает. Мы достаточно давно поняли, что темой профилактики нужно через общественность заниматься с детьми. Ведь те подростки, которыми мы занимались 9 лет назад, сейчас уже сели за руль и стали полноправными участника дорожного движения.

Представитель ГИБДД выступил с докладом: «Взаимодействие Госавтоинспекции с гражданским обществом по вопросам профилактики дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации». В своей речи он привел интересный пример Германии, свидетельствующий о том, что общественность порой может сыграть очень важную роль в решении вопросов безопасности.

Митрошин Дмитрий Викторович, начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, полковник полиции:

- В свое время в Германии была достаточно серьезная проблема с безопасностью детей. Немецкое правительство приняло решение ужесточить требования в части перевозки детей, были изданы соответствующие нормативные акты, всех детей с определенной даты посадили в детские кресла. Год проходит, смертность не падает. В чем проблема понять не могут. Тогда включились общественники, в частности, автомобильный клуб ADAC, разработали методологию. Вставали на оживленных перекрестках, заглядывали в салоны машин и проверяли установку детских кресел. И пришли к неутешительному выводу – более 90% устройств были установлены с нарушением требований по эксплуатации. У государства до этого руки не дошли, общественники в проблеме разобрались быстро.

У нас ситуация похожая – много детей-пассажиров погибает несмотря на то, что пристегнуты и сидят в удерживающих устройствах. Остается открытым вопрос – что это за устройства, сертифицированные, не сертифицированные, каково их качество.

Помимо гостей и экспертов из разных областей с конкретными предложениями по снижению и профилактике дорожно-транспортных происшествий выступили: председатель Татарстанской региональной организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин, председатель Краснодарского ВОА Владимир Коробчак, Председатель Самарского ВОА Ольга Доронина.

После подведения итогов Круглого стола состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Общероссийской общественной организацией Всероссийское общество автомобилистов и ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности».

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Фото: Всероссийское общество автомобилистов