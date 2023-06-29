Вопросы профилактики ДТП обсудили в Казани

Cостоялся круглый стол по вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей и молодежи.

В столице Татарстана провели акцию для детей «Безопасные каникулы». По окончании мероприятия в здании Казанского государственного института культуры под эгидой Общественной палаты РФ и Всероссийского общества автомобилистов прошел круглый стол по теме: «Роль гражданского общества в вопросах профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей и молодежи».

В частности, на круглом столе выступил Гарипов Рустем Рамилевич - Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, полковник полиции.

- Благодаря совместной деятельности с учебными учреждениями реализован инвестиционный обучающий проект «Сакла» на двух языках (русском и татарском), который сегодня насчитывает более 52 тысяч пользователей и более 23 млн просмотров. В нем ест обучающие модули и информация для родителей, педагогов и юных инспекторов движения. На базе научного центра проводятся курсы повышения квалификации педагогов дошкольных и младших школьных учреждений безопасному поведению на дорогах.

В 2017 года такие курсы прошли более 1000 педагогов и воспитателей.

О повышении безопасности дорожного движения через совершенствование системы цифровых технологий рассказал Минниханов Рифкат Нургалиевич - Директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения», глава Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан.

- Я хотел бы остановиться на том, что что бы не говорили об эффективных инструментах в рамках профилактики, но одним из серьезных практических мероприятий является применение инструментов интеллектуальной транспортной системы, в первую очередь, автоматической фиксации аварийности. Цифры говорят сами за себя – аварийность снижается.

Есть и сложности. В прошлом году мы столкнулись с проблемой интеграции в системе «Паутина», когда до внедрения системы у нас было 1173 комплекта, а осталось 870. Это повлияло на статистику – стабилизация аварийности была замедлена.

И самая болезненная наша тема – контроль средней скорости. С февраля 2021 года система прекратила работу в связи постановлением Верховного Суда. Но по-прежнему важно, чтобы тотальный контроль в рамках основных нормативных документов снова появился на наших дорогах, потому что с 2021 года на тех участках, где перестали работать камеры тотального контроля, у нас сразу был отмечен рост аварийности.

О формирование компетенции безопасности жизнедеятельности у участников дорожного движения в условиях цифровой трансформации общества рассказала представитель научного сообщества.

Ахмадиева Роза Шайхадаровна - Ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», руководитель ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности», доктор педагогических наук:

- В Республике Татарстан разработана концепция формирования культурных компетенций личности, где основной упор делается на межведомственные взаимодействия и непрерывность системы образования. Почему мы делаем основной упор на систему образования? Каждый из нас ее проходит. В детских садах мы внедряем компетенции в игровых формах (машина, дорога) и особое внимание уделяем детям с ограниченными возможностями.

Кроме того, мы взаимодействуем с реальным сектором экономики. Лучшие практики детских садов и дошкольных учреждений у нас публикуются в виде брошюр, и мы тиражируем их по Республике. Проводятся конкурсы среди педагогов и воспитателей, и мы видим обратную связь, повышается качество педагогического состава. Есть и новые проекты – мы ставим спектакли, потому что в каникулярное время наши родители и дети и педагоги посещают театры. Мы проводим занятия в том числе в цифровом формате.

Работаем мы и с молодёжью. Во время хакатонов с молодыми людьми появляются новые продукты в цифровом формате. Нам нужны стартапы, новые идеи, поэтому я делаю акцент на том, что мы с помощью «цифры» работаем уже в реальном секторе экономики.

Свое слово по развитию безопасности дорожного движения на Круглом столе сказали и представители бизнеса. Важную проблему подняла представитель Лукойла.

Арзуманян Надежда Юрьевна, начальник Управления маркетинга ООО «ЛЛК-Интернешнл»:

- Говоря о безопасности дорожного движения, нельзя забывать и о двух важных составляющих – это социально ответственный бизнес и его возможная роль в пропаганде безопасности дорожного движения и техника. Мы много говорили о водителе, о соблюдении правил. Но человек находится за рулем. Автомобиль — это средство повышенной опасности. Срок эксплуатации транспортного средства и его техническое состояние напрямую влияют на тяжесть последствий ДТП.

Если мы говорим о легковых автомобилях, это 45 млн авто, при этом автомобилей на ходу из них около 32 млн. И в силу целого ряда обстоятельств автопарк стремительно стареет. И если сейчас средний возраст активного автопарка примерно 13 лет, то дальше мы ожидаем, что вскоре это будет 16 лет. И 60% автопарка будет возрастом от 16 лет и более.

И это значит, что за такими транспортными средствами нужно тщательно следить. Ведь поддержание технического состояния машины не менее важно, чем соблюдение ПДД.

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После подведения итогов круглого стола состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Общероссийской общественной организацией Всероссийское общество автомобилистов и ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности».

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Фото: Всероссийское общество автомобилистов