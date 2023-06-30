«Урал» начал строительство нового корпуса на 5500 автомобилей в год
По плану, после завершения строительства производственные мощности автозавода «Урал» вырастут на 5500 автомобилей в год. Второй важный момент: новое сборочное производство позволит организовать 1200 рабочих мест.
Как сообщает пресс-служба предприятия, производственная часть нового корпуса будет представлять собой одноэтажное здание с техническими и вспомогательными помещениями. К нему будет пристроен четырехэтажный административно-бытовой корпус.
В новом корпусе расположатся зоны хранения и склады, участок сборки автомобиля, экспедиция с зоной разгрузки, бытовые, технические и вспомогательные помещения, а также склад ГСМ.
Увеличенная на 5500 автомобилей в год производительность позволит «Уралу» выполнить продуктовую стратегию предприятия, сообщается в пресс-релизе. Сроки сдачи объекта пока не уточняются.
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Источник: «Урал»
Фото: Донат Сорокин/ТАСС, Урал
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