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«Урал» начал строительство нового корпуса на 5500 автомобилей в год«Урал» начал строительство нового корпуса на 5500 автомобилей в год
Торжественный старт стройки нового сборочного...
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«Урал» начал строительство нового корпуса на 5500 автомобилей в год

Торжественный старт стройки нового сборочного корпуса состоялся в Миассе.

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По плану, после завершения строительства производственные мощности автозавода «Урал» вырастут на 5500 автомобилей в год. Второй важный момент: новое сборочное производство позволит организовать 1200 рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба предприятия, производственная часть нового корпуса будет представлять собой одноэтажное здание с техническими и вспомогательными помещениями. К нему будет пристроен четырехэтажный административно-бытовой корпус.

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В новом корпусе расположатся зоны хранения и склады, участок сборки автомобиля, экспедиция с зоной разгрузки, бытовые, технические и вспомогательные помещения, а также склад ГСМ.

Увеличенная на 5500 автомобилей в год производительность позволит «Уралу» выполнить продуктовую стратегию предприятия, сообщается в пресс-релизе. Сроки сдачи объекта пока не уточняются.

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Источник: «Урал»

Фото: Донат Сорокин/ТАСС, Урал

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За РулемИннокентий Кишкурно
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